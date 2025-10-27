ua en ru
На фронті відбулося понад 100 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Понеділок 27 жовтня 2025 17:35
На фронті відбулося понад 100 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті від початку доби 27 жовтня відбулося 101 бойове зіткнення. Російські окупанти найбільше атакують на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 100 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

П’ять атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове та Зарічне. Наразі триває два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби просування ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку на даний час противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 24 рази намагався йти вперед у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове та Молодецьке. П’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка. Сімнадцять з двадцяти наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки, ще одне боєзіткнення триває. Авіація противника вдарила по Новому Запоріжжю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі намагалися просунутися в районі Кам’янського та у бік Приморського й Новоандріївки, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 137 690 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 800 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 547 дронів та іншу техніку ворога.

