Главная » Новости » Война в Украине

Минуснули еще 800 оккупантов: Генштаб ВСУ сообщил о потерях армии РФ на 27 октября

Украина, Понедельник 27 октября 2025 08:00
Минуснули еще 800 оккупантов: Генштаб ВСУ сообщил о потерях армии РФ на 27 октября Иллюстративное фото: потери врага по состоянию на 27 октября (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На 27 октября 2025 года потери российской армии продолжают расти. Генштаб ВСУ публикует обновленные данные о личном составе и технике противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

К 27 октября 2025 года продолжаются масштабные потери противника на всех направлениях конфликта, отражающие эффективность оборонных действий Украины и системное истощение ресурсов врага.

Потери личного состава и наземной техники

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочные потери личного состава противника составили около 113 790 человек (+800 за последние сутки).

Сильно пострадали танковые и бронетанковые подразделения: 11 293 танка (+2) и 23 480 боевых бронемашин (+3).

Артиллерийские системы понесли урон — 34 036 единиц (+34), а реактивные системы залпового огня — 1 527 (+1). Средства ПВО противника сократились до 1 230 единиц.

Воздушные и беспилотные потери

Воздушные силы противника потеряли 428 самолетов и 346 вертолетов. Оперативно-тактические БПЛА уменьшились до 74 946 (+547), а количество крылатых ракет, выведенных из строя, достигло 3 880.

Морские и транспортные компонент

Потери флота составили 28 кораблей и катеров, включая 1 подводный. Автопарк и автоцистерны сократились до 65 655 единиц (+138), специальная техника — 3 981.

Эти показатели демонстрируют системное ослабление ресурсов противника, стратегическую устойчивость украинской обороны и способность эффективно восстанавливаться после атак, поддерживая контроль над ключевыми направлениями.

Напоминаем, что Россия наращивает атаки по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь парализовать промышленные регионы и посеять панику среди населения. Особенно интенсивные удары фиксируются в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, где после атак населённые пункты оставались без электричества на несколько дней.

Отметим, что Россия заявила, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не считает свои действия нарушением положений международного соглашения.

