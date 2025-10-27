Минуснули еще 800 оккупантов: Генштаб ВСУ сообщил о потерях армии РФ на 27 октября

На 27 октября 2025 года потери российской армии продолжают расти. Генштаб ВСУ публикует обновленные данные о личном составе и технике противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

К 27 октября 2025 года продолжаются масштабные потери противника на всех направлениях конфликта, отражающие эффективность оборонных действий Украины и системное истощение ресурсов врага.

Потери личного состава и наземной техники

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочные потери личного состава противника составили около 113 790 человек (+800 за последние сутки).

Сильно пострадали танковые и бронетанковые подразделения: 11 293 танка (+2) и 23 480 боевых бронемашин (+3).

Артиллерийские системы понесли урон — 34 036 единиц (+34), а реактивные системы залпового огня — 1 527 (+1). Средства ПВО противника сократились до 1 230 единиц.

Воздушные и беспилотные потери

Воздушные силы противника потеряли 428 самолетов и 346 вертолетов. Оперативно-тактические БПЛА уменьшились до 74 946 (+547), а количество крылатых ракет, выведенных из строя, достигло 3 880.

Морские и транспортные компонент

Потери флота составили 28 кораблей и катеров, включая 1 подводный. Автопарк и автоцистерны сократились до 65 655 единиц (+138), специальная техника — 3 981.

Эти показатели демонстрируют системное ослабление ресурсов противника, стратегическую устойчивость украинской обороны и способность эффективно восстанавливаться после атак, поддерживая контроль над ключевыми направлениями.