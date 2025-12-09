ua en ru
На фронте состоялось более 60 боев: Генштаб назвал самое горячее направление

Украина, Вторник 09 декабря 2025 18:32
На фронте состоялось более 60 боев: Генштаб назвал самое горячее направление Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

С начала суток вдоль всей линии фронта общее количество боевых столкновений составляет 62. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов

  • Заречье Черниговской области;
  • Безсаловка, Волфино, Студенок, Малушино, Рыжевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 50 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе Прилепки.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, пока пять боестолкновений.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки. Силы обороны уже остановили три атаки противника, бои продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополье, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 19 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новоподгороднего. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вишневое, Рыбное, Егоровка и в сторону Даниловки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении состоялось восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и Белогорье. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

В то же время, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском участках фронта фиксируют значительное обострение боевых действий. Самая сложная ситуация - вблизи Гуляйполя, где войска РФ пытаются перерезать логистические пути и окружить город.

