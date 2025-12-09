На фронті відбулось понад 60 боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок
З початку доби вздовж всіє лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень становить 62. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів
- Заріччя Чернігівської області;
- Безсалівка, Волфине, Студенок, Малушине, Рижівка Сумської області.
Ситуація на фронтах
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 50 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у районі Приліпки.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районі населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, наразі п’ять боєзіткнень.
На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки. Сили оборони вже зупинили три атаки противника, бої тривають.
На Краматорському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вишневе, Рибне, Єгорівка та у бік Данилівки, чотири боєзіткнення тривають.
На Гуляйпільському напрямку відбулось вісім боєзіткнень в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та Білогір’я. Два боєзіткнення в даний час тривають.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
Водночас, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському ділянках фронту фіксують значне загострення бойових дій. Найскладніша ситуація - поблизу Гуляйполя, де війська РФ намагаються перерізати логістичні шляхи та оточити місто.