РФ пытается окружить Гуляйполе: какая ситуация на ключевых направлениях юга

На Гуляйпольском, Ореховском и Александровском участках фронта фиксируют значительное обострение боевых действий. Самая сложная ситуация - вблизи Гуляйполя, где войска РФ пытаются перерезать логистические пути и окружить город.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг пытается окружить Гуляйполе с востока и северо-востока и войти в населенный пункт, активно применяя авиацию. Ежедневно Россия сбрасывает на город несколько десятков управляемых авиабомб.

"Противник пытается в первую очередь отрезать от логистических путей и охватить с востока и с северо-востока Гуляйполе, войти в этот населенный пункт", - отметил он.

Чрезвычайно напряженной остается ситуация и на Александровском направлении - именно там фиксируется наибольшее количество боевых столкновений на юге. Бои продолжаются практически по всей линии фронта этого района.

"Что касается Александровского направления, то оно все довольно активное. На нем мы фиксируем всегда наибольшее количество у нас на юге боевых столкновений, и они фактически на всем участке фронта, который проходит через это направление", - подчеркнул спикер.

На Ореховском направлении российские подразделения также пытаются продвигаться, в частности в сторону Приморского, Плавней и Степногорска. По данным Волошина, оккупанты идут вдоль бывшего Каховского водохранилища, уже подошли к Плавням и осуществляют попытки инфильтрации в направлении Малокатериновки с помощью малых пехотных групп.

Несмотря на некоторое снижение интенсивности штурмов за последние двое суток, огневая активность врага не ослабевает. Российские силы постоянно применяют дроны-камикадзе, артиллерию и другие средства поражения.

"Противник постоянно использует дроны-камикадзе, артиллерию и другие средства для обстрелов наших позиций и населенных пунктов", - подытожил Волошин.