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Во французском Бордо во время пенсионных протестов неизвестные подожгли мэрию

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Бордо, Четверг 23 марта 2023 22:12
Во французском Бордо во время пенсионных протестов неизвестные подожгли мэрию Фото: Во французском Бордо во время пенсионных протестов неизвестные подожгли мэрию (tripadvisor.fr)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 марта, во французском городе Бордо неизвестные подожгли здание мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

Возгорание быстро взяли под контроль. Пожар экстренно ликвидировала пожарная бригада.

Ущерб, похоже, ограничился входной дверью и частично зданием. По данным префектуры, пожар был устроен преднамеренно, и возможные виновники пока не известны.

Мэр Бордо Пьер Юрмик прибыл на место происшествия вместе с префектом Жиронды Этьеном Гио. Они отметили нанесенный ущерб.

В результате инцидента одного человека арестовали.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

После этого заявления на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.

Однако 12 марта Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.

В тот же день в Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате, заранее пострадавшие с обеих сторон.

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