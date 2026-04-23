Французькі винищувачі з ядерними ракетами відпрацюють удари по цілях у Росії

Франція та Польща планують спільні навчання ВПС над Балтикою за участю винищувачів Rafale, здатних нести ракети з ядерними боєголовками. У межах тренувань відпрацьовуватимуть імітацію ударів по цілях на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska .

Деталі навчань та зміна доктрини

За інформацією видання, навчання відбудуться на східному фланзі НАТО, зокрема над акваторією Балтійського моря та в північних регіонах Польщі.

За сценарієм, польські пілоти на F-16 виконуватимуть розвідку та ідентифікацію цілей, тоді як французькі Rafale B імітуватимуть застосування ядерних ракет ASMP.

Винищувачі здатні здійснювати перельоти з Франції до лінії Будапешт - Кенігсберг для атак на об'єкти в Росії та Білорусі.

Така співпраця стала можливою завдяки оновленню стратегічної доктрини Франції, яку президент Еммануель Макрон оголосив у березні в Бресті.

Рішення розширює французьку "ядерну парасольку" на європейських союзників, які стикаються з агресією РФ. При цьому зазначається, що ядерні боєголовки не зберігатимуться в Польщі постійно, а з'являтимуться періодично під час тренувань.

Оборона поза бюрократією НАТО

Як заначило WP, особливістю польсько-французької співпраці є створення військового підрозділу, який функціонуватиме поза межами стандартної бюрократії НАТО.

Це має забезпечити максимальну швидкість прийняття рішень у разі нападу Росії, не чекаючи на тривалі обговорення в межах 5-ї статті Альянсу. Остаточне рішення про застосування ядерної зброї залишається виключно за президентом Франції.

Окрім авіаційних навчань, Париж запропонував Варшаві спільну роботу у сфері супутникової розвідки.

Наразі ядерний арсенал Франції налічує 290 боєголовок, а його повітряний компонент базується на двох ескадрильях Rafale.