ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польша присоединится к ядерному сдерживанию Франции из-за угрозы РФ

04:16 21.04.2026 Вт
2 мин
Туск и Макрон договорились о "передовом сдерживании"
aimg Екатерина Коваль
Польша присоединится к ядерному сдерживанию Франции из-за угрозы РФ Фото: премьер Польши Дональд Туск и французский президент Эмманюэль Макрон (Getty Images)

Французский президент Эмманюэль Макрон и польский премьер Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Гданьске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новый этап французского ядерного сдерживания

Франция является единственной ядерной державой в Европейском Союзе. В начале 2026 года Макрон анонсировал "новый этап французского сдерживания" - исторический сдвиг, который предусматривает расширенную роль других европейских стран, начиная с участия в ядерных учениях.

Сотрудничество в рамках так называемого "передового сдерживания" (forward deterrence) включает Польшу, а также Германию, Грецию, Нидерланды, Бельгию, Данию и Швецию.

Туск подтвердил, что Польша присоединилась к этой группе. Он отметил, что это "эксклюзивная группа стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета".

"Мы живем в мире, в котором нужны ядерные возможности сдерживания", - сказал польский премьер.

"Не моя мечта, но..."

Отвечая на вопрос о потенциальном размещении французских ядерных самолетов в Польше, Туск сказал:

"Размещение Rafales с атомными бомбами над Польшей - не моя мечта, но я надеюсь, что у вас нет таких планов", - заявил он.

Макрон, в свою очередь, сообщил, что французская сторона будет обсуждать с польскими коллегами практические варианты в ближайшие месяцы.

Франция настаивает на том, что окончательный контроль за применением ядерного оружия остается за Парижем, однако существуют дискуссии о возможном базировании французских самолетов с ядерным вооружением в странах-союзницах.

Другие оборонные соглашения

Туск также одобрительно отозвался о готовности Франции защищать восточные границы Польши (с Беларусью и Калининградской областью РФ). Обсуждалась возможность привлечения Франции к охране аэропорта Жешув-Ясионка, который играет ключевую роль в поставках оружия и гуманитарной помощи Украине.

Стороны подписали соглашения об углублении оборонного сотрудничества в космосе и военном планировании, в частности Польша планирует до конца года приобрести французский военный телекоммуникационный спутник. Министры обороны обеих стран также разработают двусторонний план сотрудничества на 2026-2028 годы.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину и страны НАТО в якобы подготовке нападения на Беларусь. Диктатор пригрозил применить "весь арсенал обороны, в том числе ядерное оружие", если соседние государства "нападут" на его страну.

Эти заявления прозвучали на фоне активизации совместных военных учений России и Беларуси.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что Киев должен пройти полный процесс присоединения к блоку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Франция Польша Ядерное оружие
Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
