Французские спецназовцы арестовали капитана танкера "теневого флота"

"Спасибо спецназовцам морской пехоты и экипажам ВМС Франции, которые вмешались в эти выходные на борту российского танкера теневого флота, который сейчас стоит на якоре у Сен-Назера. Их действия способствовали аресту двух членов экипажа", - заявил Лекорню.

Что известно об инциденте с судном

Напомним, ранее у берегов Франции был задержан российский нефтяной танкер. Его подозревают в причастности к "теневому флоту" страны-агрессора и запуску дронов, замеченных над Данией.

Что известно о судне

Построенный в 2007 году, нефтяной танкер длиной 244 м неоднократно менял название и флаг. Он был зарегистрирован в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии.

Кроме Европейского Союза, судно находится под санкциями Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании. Оно вышло из Приморска (РФ) 20 сентября и 20 октября должно прибыть в Вадинар (Индия).