Французькі спецпризначенці заарештували капітана танкера "тіньового флоту"

"Дякую спецназівцям морської піхоти та екіпажам ВМС Франції, які втрутилися цими вихідними на борту російського танкера тіньового флоту, що зараз стоїть на якорі біля Сен-Назера. Їхні дії сприяли арешту двох членів екіпажу", – заявив Лекорню.

Що відомо про інцидент з судном

Нагадаємо, раніше біля берегів Франції було затримано російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до "тіньового флоту" країни-агресора і запуску дронів, помічених над Данією.

Що відомо про судно

Побудований в 2007 році, нафтовий танкер довжиною 244 м неодноразово змінював назву та прапор. Він був зареєстрованим в Габоні, на Маршаллових островах та в Монголії.

Крім Європейського Союзу, судно перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії. Воно вийшло з Приморська (РФ) 20 вересня і 20 жовтня має прибути до Вадінара (Індія).