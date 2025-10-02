UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Французькі спецпризначенці заарештували капітана танкера "тіньового флоту"

Фото: у Франції заарештували капітана танкера "тіньового флоту" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Французькі спецпризначенці заарештували капітана та першого помічника капітана танкера російського "тіньового флоту", яке, можливо, було причетне до нещодавніх інцидентів з дронами навколо Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню.

"Дякую спецназівцям морської піхоти та екіпажам ВМС Франції, які втрутилися цими вихідними на борту російського танкера тіньового флоту, що зараз стоїть на якорі біля Сен-Назера. Їхні дії сприяли арешту двох членів екіпажу", – заявив Лекорню.

Що відомо про інцидент з судном

Нагадаємо, раніше біля берегів Франції було затримано російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до "тіньового флоту" країни-агресора і запуску дронів, помічених над Данією.

Що відомо про судно

Побудований в 2007 році, нафтовий танкер довжиною 244 м неодноразово змінював назву та прапор. Він був зареєстрованим в Габоні, на Маршаллових островах та в Монголії.

Крім Європейського Союзу, судно перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії. Воно вийшло з Приморська (РФ) 20 вересня і 20 жовтня має прибути до Вадінара (Індія).

Як працює "Тіньовий флот" Росії

Нагадаємо, кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ. Це становить близько 17% від всіх діючих танкерів у світі.

На початок 2025 року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ, що на 45% перевищує тогорічний показник.

Понад 500 танкерів "тіньового флоту" перебувають у "чорних списках" Євросоюзу, тому порти їх не прийматимуть, а страхувальники - не надаватимуть послуги страхування. Проте РФ продовжує купувати судна, аби замінити підсанкційні танкери.

Раніше РБК-Україна писало, що Єврокомісія у вересня представила 19-й санкційний пакет проти РФ, який передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".

Читайте РБК-Україна в Google News
тіньовий флотНАФТАФранція