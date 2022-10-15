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Французская TotalEnergies продолжает производить топливо для российских истребителей, - СМИ

Фото: Французская TotalEnergies продолжает производить топливо для российских истребителей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Французский энергетический гигант TotalEnergies снова обвиняют в том, что он продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей, воюющих против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Express.

Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand подали жалобу в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на компанию TotalEnergies. Это единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать сделки в РФ после полномасштабного вторжения.

Данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.

Как пишет издание Express, с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы Воздушных сил России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбили гражданские украинские районы.

Напомним, что французская TotalEnergies заявила об отсутствии будущего из РФ.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал TotalEnergies за работу в России.

Также, TotalEnergies анонсировала продажу долю в совместной с россиянами компании.

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