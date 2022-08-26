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Французька TotalEnergies продає частку у спільній з росіянами компанії

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П'ятниця 26 серпня 2022 18:54
Французька TotalEnergies продає частку у спільній з росіянами компанії Фото: французька TotalEnergies продала частку у спільній з росіянами компанії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Французька компанія TotalEnergies продає свою частку акцій "Тернефтегазу" російській компанії Novatek TotalEnergies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"26 серпня 2022 року TotalEnergies і Новатек підписали остаточну угоду купівлі-продажу 49% частки TotalEnergies в "Тернефтегазі". Закриття очікується у вересні 2022 року за звичайних умов", - сказано в ній.

Зазначимо, що 6 липня TotalEnergies оголосила про продаж решти 20% акцій у Хар’ягінському нафтовому проекті "Зарубіжнєфті". Цю передачу було завершено 3 серпня 2022 року.

Критика компанії

TotalEnergies звинуватили у поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, що могло використовуватися російськими військовими для атак в Україні.

У Франції почали розслідування причетності компанії TotalEnergies до поставок палива для окупантів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав компанію піти з російського ринку.

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