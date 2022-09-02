У Зеленського розкритикували Total Energies за роботу в Росії

Компанія Total Energies досі не покинула російський ринок. Вона отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від "Новатек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Не повірите, але ще не всі європейські компанії покинули російський ринок. Деякі як і раніше вважають, що гроші не пахнуть кров'ю загиблих дітей. TotalEnergies отримує сотні млн доларів дивідендів від Новатек", - заявив він.

Подоляк вважає, що найменшим спокутуванням було б створення фонду підтримки українських сімей, які втратили близьких через російські снаряди.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Total Energies продає свою частку акцій "Тернефтегаза" російської компанії Novatek TotalEnergies.

TotalEnergies звинуватили в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими для атак в Україні.

У Франції розпочали розслідування причетності компанії TotalEnergies до поставок палива для окупантів.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав компанію піти з російського ринку.