У Зеленського розкритикували Total Energies за роботу в Росії
Компанія Total Energies досі не покинула російський ринок. Вона отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від "Новатек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Не повірите, але ще не всі європейські компанії покинули російський ринок. Деякі як і раніше вважають, що гроші не пахнуть кров'ю загиблих дітей. TotalEnergies отримує сотні млн доларів дивідендів від Новатек", - заявив він.
Подоляк вважає, що найменшим спокутуванням було б створення фонду підтримки українських сімей, які втратили близьких через російські снаряди.
Раніше повідомлялося, що французька компанія Total Energies продає свою частку акцій "Тернефтегаза" російської компанії Novatek TotalEnergies.
TotalEnergies звинуватили в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими для атак в Україні.
У Франції розпочали розслідування причетності компанії TotalEnergies до поставок палива для окупантів.
Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав компанію піти з російського ринку.