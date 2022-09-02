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У Зеленського розкритикували Total Energies за роботу в Росії

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 11:52
У Зеленського розкритикували Total Energies за роботу в Росії Фото: радник Голови ОП Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Total Energies досі не покинула російський ринок. Вона отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від "Новатек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Не повірите, але ще не всі європейські компанії покинули російський ринок. Деякі як і раніше вважають, що гроші не пахнуть кров'ю загиблих дітей. TotalEnergies отримує сотні млн доларів дивідендів від Новатек", - заявив він.

Подоляк вважає, що найменшим спокутуванням було б створення фонду підтримки українських сімей, які втратили близьких через російські снаряди.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Total Energies продає свою частку акцій "Тернефтегаза" російської компанії Novatek TotalEnergies.

TotalEnergies звинуватили в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, яке могло використовуватися російськими військовими для атак в Україні.

У Франції розпочали розслідування причетності компанії TotalEnergies до поставок палива для окупантів.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав компанію піти з російського ринку.

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