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Французька TotalEnergies продовжує виробляти паливо для російських винищувачів, - ЗМІ

Фото: Французька TotalEnergies продовжує виробляти паливо для російських винищувачів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Французький енергетичний гігант TotalEnergies знову звинувачують у тому, що він продовжує виробляти реактивне паливо для російських винищувачів, які воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Express.

Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand подали скаргу до національної антитерористичної прокуратури Франції на компанію TotalEnergies. Це єдина велика західна нафтова компанія, яка відмовилася припиняти операції в РФ після повномасштабного вторгнення.

Дана компанія частково володіє Термокарстовим родовищем на крайній півночі Росії разом із російською газовою компанією "Новатек", яка щомісяця видобуває близько 600 000 тонн газового конденсату.

Як пише видання Express, від початку війни в Україні сотні партій реактивного палива, виробленого за участі TotalEnergies, були відправлені на бази Повітрянних сил Росії, з яких згодом злітали російські винищувачі і бомбардували цивільні українські райони.

Нагадаємо, що французька TotalEnergies заявила про відсутність майбутнього з РФ.

Раніше, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував TotalEnergies за роботу в Росії.

Також, TotalEnergies анонсувала продад частку у спільній з росіянами компанії.

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