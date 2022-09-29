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Французская TotalEnergies заявила об отсутствии будущего с РФ

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Четверг 29 сентября 2022 18:59
Французская TotalEnergies заявила об отсутствии будущего с РФ Фото: Французская TotalEnergies заявила об отсутствии будущего из РФ (byri net)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская компания TotalEnergies заявила, что у нее "нет будущего с Россией". Она будет ужесточать шаги к разрыву связей с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Компания увеличит свои чистые инвестиции в нефть, газ и возобновляемые источники энергии в течение следующих трех лет в рамках плана роста, исключающего бизнес-интересы в России", - заявил директор компании Патрик Пуйанне.

Директор заявил, что по обновленной стратегии у компании "нет будущего с Россией".

Однако, по предварительным данным, Total все еще имеет несколько холдингов в России и экспортирует сжиженный газ в Европу. В компании заявили, что остановят все новые российские инвестиции и постепенно прекратят закупки нефти в стране в текущем году.

"Total все еще получает дивиденды от 19-процентной доли российского производителя газа "Новатек" и 20-процентного пакета акций "Ямал СПГ", сибирского СПГ-проекта", - заявил Пуйанне.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике Total Energies за работу в России.

Также, TotalEnergies анонсировала продажу долю в совместной с россиянами компании.

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