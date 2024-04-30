Британская разведка предупреждает Молдову о гибридных атаках со стороны РФ, - Bloomberg

Россия планирует нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак перед президентскими выборами и референдумом о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во вторник в Лондоне министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится с министром промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани, чтобы обсудить "подрывное вмешательство России".

Британия поделится разведданными с молдавскими властями, чтобы помочь ей противостоять предполагаемой угрозе со стороны российских оперативников в ближайшие месяцы, сообщили изданию источники, знакомые с оценками британской разведки.

Попшой сказал в интервью на прошлой неделе, что для подрыва демократии в Молдове Кремль использует различные методы — от дипфейков, созданных искусственным интеллектом, до мешков с наличными деньгами.

В прошлом месяце глава разведки Молдовы Александр Мустята предупредил, что Москва планирует кампанию "беспрецедентного уровня интенсивности". Он сказал, что его страна обнаружила информацию, которая показывает, что Россия намерена сорвать президентские выборы и референдум по ЕС в этом году.

На конференции глав парламентов стран ЕС спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Россия хочет сорвать процесс предстоящих выборов в Молдове, поэтому представителям Евросоюза нужно помочь Кишиневу продолжить борьбу за демократию.

Президент Молдовы Майя Санду говорила, что Молдова является объектом российского вмешательства, потому что РФ хочет сорвать интеграцию страны и ЕС.

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