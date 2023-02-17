Во Франции приговорили к тюрьме праворадикалов за подготовку покушения на Макрона
Во Франции трое праворадикалов получили тюремный срок. Они готовили покушение на президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что Уголовный суд Парижа вынес трем организаторам попытки покушения приговоры от трех до четырех лет тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора от одного до двух лет каждому.
При этом еще одного злоумышленника приговорили к шести месяцам лишения свободы условно за хранение оружия. Девять других подсудимых освободили.
Все 13 обвиняемых были членами группы "Les Barjols" на Facebook, которая распространяет праворадикальные идеи. Злоумышленники находились под судом с 17 января.
Прокуроры установили, что члены группировки хотели напасть на Макрона с ножом во время церемонии памяти жертв Первой мировой войны в ноябре 2018 года. Их также подозревали в сговоре для нападений на мечети и мигрантов.
В то же время, адвокаты пытались приуменьшить намерения своих клиентов и описывали их как неуклюжих экстремистов, которые не планируют никаких действий.
У прокуроров есть 10 дней, чтобы решить, обжаловать ли приговор.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии провели масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.
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