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У Франції засудили до в'язниці праворадикалів за підготовку замаху на Макрона

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Париж, П'ятниця 17 лютого 2023 18:30
У Франції засудили до в'язниці праворадикалів за підготовку замаху на Макрона Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Франції троє праворадикалів отримали тюремний термін. Вони готували замах на президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що Кримінальний суд Парижа виніс трьом організаторам спроби замаху на вироки від трьох до чотирьох років ув'язнення з відстрочкою виконання вироку від одного до двох років кожному.

Ще одного зловмисника засудили до шести місяців позбавлення волі умовно за зберігання зброї. Дев'ять інших підсудних звільнили.

Усі 13 обвинувачених були членами групи "Les Barjols" на Facebook, яка розповсюджує праворадикальні ідеї. Зловмисники перебували під судом із 17 січня.

Прокурори встановили, що члени угруповання хотіли напасти на Макрона з ножем під час церемонії пам'яті жертв Першої світової війни у листопаді 2018 року. Їх також підозрювали у змові для нападів на мечеті та мігрантів.

Водночас адвокати намагалися применшити наміри своїх клієнтів та описували їх як незграбних екстремістів, які не планують жодних дій.

Прокурори мають 10 днів, щоб вирішити, чи оскаржити вирок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині провели масштабну спецоперацію проти екстремістів, які хотіли повалити владу. Правоохоронці затримали понад 20 людей, серед них росіянка.

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Франція Еммануель Макрон
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