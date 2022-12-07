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В Германии задержали экстремистов, готовивших госпереворот. Среди подозреваемых россиянка

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Берлин, Среда 07 декабря 2022 10:24
В Германии задержали экстремистов, готовивших госпереворот. Среди подозреваемых россиянка Фото: в Германии разоблачили экстремистов, которые готовили госпереворот (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Германии проводят масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Спецоперации проводят одновременно в 11 федеральных землях, а также немецкие офицеры були направлены в Австрию и Италию. Обыски проходят в 130 квартирах, офисах и складах, в том числе в казармах Командования сил специального назначения (KSK). Это одна из самых больших спецопераций против экстремистов в Германии.

По данным СМИ, членами группировки были преимущественно представителями организации так называемых "рейхсбюргеров". Участники данного движение хотят заменить существующий государственный строй в Германии на недемократическую систему. Кроме того, некоторые из них поддерживают конспирологическую идеологию QAnon, которую разделяла часть нападавших на Капитолий США в Вашингтоне в январе 2021 года.

Немецкое издание сообщает, что к экстремистской группировке принадлежали бывшие и действующие политики, судьи и другие чиновники. Также правоохранители устанавливают, имеют ли участники организации связи с Россией.

Правоохранители задержади 25 мужчин и женщин, среди которых есть гражданка РФ.

По данным следствия, подозреваемые с ноября 2021 года планировали госпереворот в Германии и рассчитывали организовать беспорядки в стране. В планах экстремистов было вооруженное нападение на Бундестаг и захват политиков.

Напомним, что СБУ разоблачила россиянина, который длительное время готовил госпереворот в Украине и работал с нардепом-предателем Виктором Медведчуком.

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