Во Франции над военной базой зафиксировали неизвестные дроны, - СМИ

Россия нарушает воздушное пространство стран НАТО

Напомним, 25 сентября над Данией снова зафиксировали неизвестные беспилотники, в частности вблизи военных объектов.

Это уже второй такой инцидент за неделю. Из-за дронов временно приостановил работу аэропорт Ольборга на севере страны.

Ранее, поздно вечером 22 сентября, загадочные БПЛА на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила возможную причастность России к появлению беспилотников над Копенгагеном.

Также американские истребители в среду, 24 сентября, перехватили российские Ту-95 и Су-35, которые пролетали неподалеку от Аляски.

В тот же день Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.

На прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они пролетели неподалеку от Таллина.

Кроме того, 10 сентября российские дроны массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши. В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала вражеские объекты над своей территорией.