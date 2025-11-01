Во Франции отказались от идеи "справедливого бюджета": богатые вздохнули с облегчением

Французский парламент отклонил предложения по налогу на богатство, отвергнув инициативу социалистов и оставив правительству Лекорню маневр для внесения изменений в бюджет на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

В Национальном собрании Франции вспыхнули острые дебаты вокруг проекта бюджета на 2026 год.

Так, левые партии требовали введения налога на большое состояние - так называемого "налога Цукмана", предусматривающего минимальный сбор в 2% с имущества, превышающего 100 миллионов евро. Однако обе версии инициативы - как полная, так и упрощенная ("Zucman-lite") - были отклонены во время голосования в пятницу, 31 октября.

Правительство Себастьяна Лекорню решительно выступило против налога, подчеркнув, что Франция никогда не облагала налогом бизнес-активы, а принятие таких мер, вероятно, будет признано неконституционным.

Социалисты, ранее угрожавшие выразить вотум недоверия, если в бюджете не появится повышение налогов для самых богатых, несколько смягчили позицию. Однако их лидер Оливье Фор заявил, что после отклонения предложений стране не хватает около 15 миллиардов евро доходов, чтобы избежать урезания социальных расходов.

Премьер-министр Лекорню, в свою очередь, пообещал внести в бюджет изменения, которые позволят сохранить индексацию пенсий и социальных выплат, однако подчеркнул, что "демонстрацией силы" это голосование назвать нельзя.

Политические обозреватели отмечают, что провал "налога на богатство" не снимает напряжения вокруг правительственного бюджета - впереди у Франции еще несколько раундов сложных переговоров между правительством, левыми силами и центристами.