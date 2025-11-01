ua en ru
У Франції відмовилися від ідеї "справедливого бюджету": багаті зітхнули з полегшенням

Франція, Субота 01 листопада 2025 05:18
UA EN RU
У Франції відмовилися від ідеї "справедливого бюджету": багаті зітхнули з полегшенням Фото: Президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Французький парламент відхилив пропозиції щодо податку на багатство, відкинувши ініціативу соціалістів і залишивши уряду Лекорню маневр для внесення змін у бюджет на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

У Національних зборах Франції спалахнули гострі дебати навколо проєкту бюджету на 2026 рік.

Так, ліві партії вимагали запровадження податку на великі статки - так званого "податку Цукмана"”, що передбачає мінімальний збір у 2% із майна, що перевищує 100 мільйонів євро. Однак обидві версії ініціативи - як повна, так і спрощена ("Zucman-lite") - були відхилені під час голосування в п’ятницю, 31 жовтня.

Уряд Себастьяна Лекорню рішуче виступив проти податку, наголосивши, що Франція ніколи не оподатковувала бізнес-активи, а ухвалення таких заходів, імовірно, буде визнано неконституційним.

Соціалісти, які раніше погрожували висловити вотум недовіри, якщо в бюджеті не з’явиться підвищення податків для найбагатших, дещо пом’якшили позицію. Однак їхній лідер Олів’є Фор заявив, що після відхилення пропозицій країні бракує близько 15 мільярдів євро доходів, аби уникнути урізання соціальних витрат.

Прем’єр-міністр Лекорню, у свою чергу, пообіцяв внести до бюджету зміни, які дозволять зберегти індексацію пенсій і соціальних виплат, однак наголосив, що "демонстрацією сили" це голосування назвати не можна.

Політичні оглядачі відзначають, що провал "податку на багатство" не знімає напруги довкола урядового бюджету - попереду у Франції ще кілька раундів складних переговорів між урядом, лівими силами та центристами.

Політична криза у Франції

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори Франції під час позачергового засідання проголосували за вотум недовіри уряду Франсуа Байру, який пробув на посаді лише дев’ять місяців, і за його відставку виступили 364 депутати.

Наступного дня президент Еммануель Макрон призначив новим прем’єр-міністром Себастьяна Лекорню, який раніше обіймав посаду міністра оборони в уряді Байру.

Лекорню сформував новий уряд, проте через внутрішні політичні суперечки в команді він пропрацював лише 27 днів. 6 жовтня Лекорню подав заяву про відставку і Макрон прийняв її.

Однак вже 10 жовтня, після консультацій, президент Франції повторно висунув кандидатуру Лекорню на главу уряду і той погодився.

13 жовтня Єлисейський палац оголосив новий склад уряду Франції під керівництвом Лекорню.

