У Франції ухвалили скандальний закон про заборону соцмереж для дітей

Дітям до 15 років у Франції не можна буде користуватися соціальними мережами. Парламент ухвалив відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в Х.

Макрон оголосив про рішення парламенту

Увечері 21 липня Макрон повідомив, що виконав свою обіцянку щодо заборони соціальних мереж для дітей.

"Я зобов’язався це зробити, і тепер це питання проголосували: соціальні мережі будуть заборонені для осіб віком до 15 років з початку навчального року", - уточнив він.

Президент Франції подякував парламентарям за це рішення.

"Конституційна рада має підтримати це рішення, а потім діяти, щоб зробити цей захід конкретним, і захистити наших дітей в Інтернеті", - заявив він.

Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

Що в законі про заборону соцмереж

Національні зборивиступають за широку заборону, що охоплює всі онлайн-сервіси соціальних мереж. Тоді як сенатори підтримали "чорний список", що визначає конкретні платформи, до яких дітям віком до 15 років буде заборонено доступ.

Певні сервіси будуть дозволені:

онлайн-енциклопедії,

освітні та наукові довідники,

платформи, що використовуються для розробки та обміну програмним забезпеченням з відкритим кодом.

Законопроєкт також заборонить використання мобільних телефонів у французьких середніх школах. Це розширить обмеження, що вже застосовуються в багатьох початкових та середніх навчальних закладах.

Які країни обмежують соцмережі для дітей

Франція є частиною ширшого міжнародного руху щодо запровадження суворіших обмежень на використання соціальних мереж дітьми.

Австралія, Велика Британія, Туреччина та Індонезія є серед країн, які запровадили або вжили подібних заходів.

Що кажуть в ЄС

Європейська комісія попередила, що французький законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами, порушуватиме закон ЄС про онлайн-контент. Тому що таким чином французькі регулятори отримують повноваження, що виходять за рамки правової бази блоку.

У висновку на початку липня вимагається від французьких законодавців переглянути законопроєкт, навіть попри те, що Комісія схвалила зусилля щодо кращого захисту дітей в Інтернеті.