Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль
За последние сутки на ведущих украинских АЗС зафиксирован рост стоимости основных видов топлива. Крупнейшие сети обновили ценники в сторону увеличения как на бензин и дизель, так и на автогаз.
Как изменилась стоимость топлива 20 марта - собрало РБК-Украина в материале ниже.
Главное:
- Бензин: Сети OKKO, WOG и SOCAR подняли цены на А-95 на 1-2 грн (до 74,99-78,99 грн/л), тогда как в "Укрнафте" премиальный 95 Energy подешевел на 3 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.
- Дизель: Зафиксирован самый резкий скачок стоимости - на WOG цена выросла сразу на 3 грн, а в "Укрнафте" премиальное ДТ подорожало на 4 грн, подтянув ценники в частных сетях до 84,99-87,99 грн/л.
- Автогаз: Крупные сети (OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта") продемонстрировали единую динамику, синхронно подняв стоимость топлива на 1 грн - до 42,99-46,99 грн/л.
Фото: цены на популярных сетях АЗС по состоянию на 20 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)
Обзор цен на АЗС
Ритейлеры OKKO и WOG синхронно подняли цены на большинство позиций.
Так, бензин А-95 (Pulls/Mustang): подорожал на 1 грн - до 77,99 грн/л.
При этом бензин А-95 Евро: вырос в цене на 2 грн на WOG (74,99 грн/л) и на 1 грн на OKKO (74,99 грн/л).
Дизельное топливо: на WOG стоимость ДТ Евро-5 подскочила сразу на 3 грн (до 84,99 грн/л), тогда как на OKKO ДТ Евро прибавило 1 грн (83,99 грн/л).
Автогаз на обеих АЗС подорожал на 1 грн.
Сеть SOCAR также пересмотрела стоимость топлива в сторону увеличения:
- Бензин NANO 100: +2 грн (до 84,99 грн/л).
- Бензин NANO 95: +2 грн (до 78,99 грн/л).
- ДТ NANO Extro: +2 грн (до 86,99 грн/л).
- Автогаз: подорожал на 1 грн - до 46,98 грн/л.
Государственная сеть демонстрирует "Укрнафта" разнонаправленную динамику:
- Бензин 95 (Energy): цена, наоборот, снизилась на 3 грн - до 68,99 грн/л.
- Бензин А-95 и А-92: остались без изменений (68,99 грн/л и 65,99 грн/л соответственно).
- Дизельное топливо: ДТ Energy подорожало на 4 грн (до 81,99 грн/л), а обычное ДТ - на 2 грн (до 77,99 грн/л).
- Автогаз добавил 1 грн цене (до 42,99 грн/л).
Детализация цен на 20 марта
OKKO
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Pulls: 86,99 грн
- ДТ Евро: 83,99 грн
- Газ: 46,99 грн
WOG
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Евро-5: 84,99 грн
- ДТ Mustang: 87,99 грн
- Газ: 46,98 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн.
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 86,99 грн.
- ДТ NANO: 83,99 грн.
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 68,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДТ (Energy): 81,99 грн
- ДТ: 77,99 грн
- Газ: 42,99 грн
Почему дорожает топливо
Рост цен на топливо в Украине связан с последствиями военной операции против Ирана, повлиявшей на поставки с Ближнего Востока. Больше всего дорожает дизель, ведь Европа зависит от его импорта из этого региона.
По словам эксперта Сергея Куюна, цены могут приблизиться к 90 грн за литр. В то же время бензин остается более стабильным из-за достаточного предложения, хотя АЗС теоретически могут перераспределять наценки между видами топлива.
Дефицита топлива в Украине пока нет - поставки достаточны, а рынок работает без ажиотажа.
Для смягчения ситуации правительство ввело "топливный кэшбек": уже сегодня украинцы могут получить до 15% компенсации, но не более 1000 грн в месяц.