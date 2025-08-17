ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Во Франции против демилитаризации Украины: армия - лучшая гарантия безопасности

Париж, Воскресенье 17 августа 2025 10:28
UA EN RU
Во Франции против демилитаризации Украины: армия - лучшая гарантия безопасности Фото: французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад (commission.europa.eu)
Автор: Наталья Юрченко

Франция против демилитаризации Украины, как того требует Россия. Париж считает, что лучшая гарантия безопасности - это усиление армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французского министра по делам Европы Бенжамена Аддада в интервью La Tribune Dimanche.

Аддад подчеркнул, что любое мирное соглашение должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности для сдерживания будущей российской агрессии.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину неприемлемо", - сказал министр.

Он заявил, что Франция готова играть активную роль в поддержке гарантий безопасности для Украины.

"Дональд Трамп также отметил, что поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности; это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.

Требования Путина

Напомним, на переговорах в Стамбуле делегация РФ требовала от Украины закрепить нейтральный статус, отказавшись от курса на членство в НАТО, фактически уступить пять регионов (включая те, которые Россия не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на "защиту прав русскоязычных".

Впоследствии диктатор Владимир Путин озвучил еще одно требование - признание так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

Кроме того, ранее Москва требовала так называемой демилитаризации Украины, что предусматривает значительное уменьшение украинской армии.

На переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске диктатор также выставил условия для окончания войны. Reuters узнало некоторые из них.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Украина Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия