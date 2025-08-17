У Франції проти демілітаризації Україна: армія - найкраща гарантія безпеки
Франція проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Париж вважає, що найкраща гарантія безпеки - це посилення армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французького міністра у справах Європи Бенжамена Аддада в інтерв'ю La Tribune Dimanche.
Аддад наголосив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки для стримування майбутньої російської агресії.
"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - сказав міністр.
Він заявив, що Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України.
"Дональд Трамп також зазначив, що підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки; це позитивний крок вперед", - додав Аддад.
Вимоги Путіна
Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі делегація РФ вимагала від України закріпити нейтральний статус, відмовившись від курсу на членство в НАТО, фактично поступитися п'ятьма регіонами (включно з тими, які Росія не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".
Згодом диктатор Володимир Путін озвучив ще одну вимогу - визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях.
Крім того, раніше Москва вимагала так званої демілітаризації України, що передбачає значне зменшення української армії.
На переговорах з президентом США Дональдом Трампом на Алясці диктатор також виставив умови для закінчення війни. Reuters дізналося деякі з них.