У Франції проти демілітаризації Україна: армія - найкраща гарантія безпеки

Париж, Неділя 17 серпня 2025 10:28
UA EN RU
У Франції проти демілітаризації Україна: армія - найкраща гарантія безпеки Фото: французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад (commission.europa.eu)
Автор: Наталія Юрченко

Франція проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Париж вважає, що найкраща гарантія безпеки - це посилення армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французького міністра у справах Європи Бенжамена Аддада в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Аддад наголосив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки для стримування майбутньої російської агресії.

"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - сказав міністр.

Він заявив, що Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України.

"Дональд Трамп також зазначив, що підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки; це позитивний крок вперед", - додав Аддад.

Вимоги Путіна

Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі делегація РФ вимагала від України закріпити нейтральний статус, відмовившись від курсу на членство в НАТО, фактично поступитися п'ятьма регіонами (включно з тими, які Росія не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".

Згодом диктатор Володимир Путін озвучив ще одну вимогу - визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях.

Крім того, раніше Москва вимагала так званої демілітаризації України, що передбачає значне зменшення української армії.

На переговорах з президентом США Дональдом Трампом на Алясці диктатор також виставив умови для закінчення війни. Reuters дізналося деякі з них.

