В Париже вспыхнули протесты из-за победы на выборах партии Марин Ле Пен

На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" - альянса левых политсил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная".

Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов.

Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги, похожие на: "Фашисты - вон!".

18-летняя участница протеста отметила, что глубоко разочарована результатами и будет "ходить от двери к двери", чтобы убедить людей проголосовать во втором туре, иначе она будет жить "во Франции, которая не является той Францией, в которой она надеялась жить".

