Во Франции подтвердили, что Макрон с Зеленским и Стармером может посетить Вашингтон

Выступая после еженедельного заседания правительства, спикер заявила журналистам, что не будет опережать сегодняшнее обращение Макрона к гражданам. Но она добавила, что поездка президента Франции с Зеленским и Стармером в США рассматривается.

"Рассматривается возможность того, что президент Макрон может вернуться в Вашингтон с президентом Зеленским и его британским коллегой", - сказала Примас.

Позже ей задали уточняющий вопрос об ожидаемых сроках визита и о том, кому принадлежит эта идея. Спикер ответила, что не владеет информацией, но ожидает, что это произойдет "в ближайшем будущем".

Спикер правительства добавила, что, по ее мнению, эта встреча будет французской инициативой.

Позже представитель Елисейского дворца заявил, что пока нет никаких планов по поводу визита Макрона в Вашингтон. Именно президентский офис Макрона в Елисейском дворце занимается его международной повесткой дня и внешнеполитическими вопросами.