У Франції підтвердили, що Макрон з Зеленським і Стармером може відвідати Вашингтон

Виступаючи після щотижневого засідання уряду, речниця заявила журналістам, що не буде випереджати сьогоднішнє звернення Макрона до громадян. Але вона додала, що поїздка президента Франції з Зеленським і Стармером до США розглядається.

"Розглядається можливість того, що президент Макрон може повернутися до Вашингтона з президентом Зеленським та його британським колегою", - сказала Прімас.

Пізніше їй поставили уточнююче запитання про очікувані терміни візиту і про те, кому належить ця ідея. Речниця відповіла, що не володіє інформацією, але очікує, що це станеться "в найближчому майбутньому".

Речниця уряду додала, що, на її думку, ця зустріч буде французькою ініціативою.

Пізніше представник Єлисейського палацу заявив, що наразі немає жодних планів щодо візиту Макрона до Вашингтона. Саме президентський офіс Макрона в Єлисейському палаці займається його міжнародним порядком денним та зовнішньополітичними питаннями.