Франция меняет подход к международному партнерству: Украина в приоритете

Франция официально определила поддержку Украины как приоритет в международном партнерстве. Такие стратегические ориентиры были утверждены Президентским советом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Елисейский палай обнародовал итоги решений президентского совета по международному партнерству.

"Геополитический контекст, обозначенный возвращением войны у наших границ и обострением международных отношений, подчеркивает важность прочных международных партнерств, которые соответствуют нашим ценностям и интересам и способствуют стабильности этого мира", - говорится в заявлении президентской канцелярии.

В офисе французского лидера отметили, что "в то время как основные партнеры отходят, Франция со своими европейскими союзниками и в дальнейшем будет иметь сильный голос на международной арене".

"Наша повестка дня - суверенитет нашей страны и наших партнеров", - отмечается в заявлении офиса президента Франции Эммануэля Макрона.

Президентский совет по международному партнерству объясняет, что международное партнерство страны базируется на политике:

солидарности, особенно перед лицом кризисов, инвестиции перед лицом главных вызовов нашей планеты, альянсов, сочетая дипломатические и экономические интересы Франции и интересы ее партнеров.

Также указывается, что пересмотр этой политики был инициирован Президентским Советом развития в мае 2023 года. Однако два года спустя, столкнувшись "с новой геополитической ситуацией", ведомство "имеет целью стабильно ввести эту смену парадигмы".

"Он устанавливает следующие стратегические ориентиры, которые были предметом консультаций с гражданским обществом и бизнесом, и которые будут реализованы до июня компетентным межминистерским комитетом под руководством премьер-министра с целью применения всеми операторами, инструментами и органами, в состав которых входит Франция", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в контексте беспрецедентного увеличения кризисов и ухода основных партнеров Франция выражает свою солидарность с наиболее уязвимыми странами и населением, эффективно сосредотачивая свои усилия "там, где потребности являются важнейшими и самыми неотложными, чтобы внести вклад в стабильность в мире".

Указывается, что Франция, уделяя особое внимание странам, пострадавшим от кризисов и конфликтов, через свою гуманитарную помощь и действия по восстановлению, свою поддержку макрофинансовой стабилизации "ежегодно будет отчитываться о своих действиях, в частности в странах, находящихся в кризисе и конфликте".

"Благодаря огромной поддержке, в которой она нуждается, и прямой угрозе, которая довлеет над Европой, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом", - рассказали у Макрона.

Также отмечается, что приоритетные цели, которые формируют основу для действий и влияния международного партнерства Франции - должны быть "реализованы всеми нашими инструментами".

Помощь Франции для Украины

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ официальный Париж оказывает Украине существенную помощь и поддержку, в том числе политического, финансового и оборонного характера.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине истребителей Mirage 2000.

26 марта во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленский французский лидер Макрон заявил, что Париж выделяет для Украины новый пакет военной помощи, размером в 2 миллиарда евро.

Также напомним, Макрон был одним из инициаторов идеи о возможности отправки западных войск в Украину для поддержания мира после прекращения войны с РФ. Вместе с премьер-министром Киром Стармером он собирает среди других государств "коалицию решительных", готовых принимать и этом участие.