Франция соберет начальников штабов стран, готовых отправить контингент в Украину

Европейский контингент в Украине

Напомним, страны Европы сейчас обсуждают возможную отправку своего контингента в Украину. Это возможно только после того, как Украина и Россия подпишут мирное соглашение.

Ожидается, что такой контингент поможет сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украине нужно как минимум 100 тысяч иностранных солдат для сдерживания РФ. Украинские военные уже нарисовали для этого карту.

Но, согласно слухам, которые появляются в западных СМИ, пока страны Европы готовы выделить до 30 тысяч солдат для отправки в Украину.

При этом Россия продолжает выступать против такой идеи, поскольку на ее границах фактически разместят войска стран НАТО.

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