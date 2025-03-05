Франція збере начальників штабів країн, готових відправити контингент в Україну

Європейський контингент в Україні

Нагадаємо, країни Європи зараз обговорюють можливе відправлення свого контингенту в Україну. Це можливо тільки після того, як Україна і Росія підпишуть мирну угоду.

Очікується, що такий контингент допоможе стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україні потрібно щонайменше 100 тисяч іноземних солдатів для стримування РФ. Українські військові вже намалювали для цього карту.

Але, згідно з чутками, які з'являються в західних ЗМІ, поки що країни Європи готові виділити до 30 тисяч солдатів для відправки в Україну.

При цьому Росія продовжує виступати проти такої ідеї, оскільки на її кордонах фактично розмістять війська країн НАТО.

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