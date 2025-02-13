Зеленский о миротворцах: нужно 100 тысяч человек, для союзников нарисовали карту

Для поддержания мира между Украиной и Россией понадобится 100 тысяч миротворцев. Украинские военные уже подготовили для союзников карту.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита на Хмельницкую АЭС.

Глава государства подчеркнул, что без гарантий безопасности нельзя организовать прекращение огня. Гарантии безопасности могут предусматривать вступление Украины в НАТО, передачу оружия, ядерное оружие или определенный сдерживающий пакет.

Или, по словам Зеленского, придется "строить НАТО в Украине". И тогда понадобятся поставки оружия, а также контингент от европейцев и американцев.

"Контингент не 5-7 тысяч, но я дал нашим военным задание: пожалуйста, посчитайте и покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тысяч человек, ну, это не о 5 тысячах", - отметил президент.