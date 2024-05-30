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Франция не пригласит Россию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

Франция, Четверг 30 мая 2024 19:21
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Франция не пригласит Россию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Франция не будет приглашать Российскую Федерацию для участия в мероприятиях, посвященных 80 годовщине высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два анонимных дипломатических источника издания заявили, что Россия не будет приглашена на мероприятия из-за войны в Украине и беспокойства некоторых союзников относительно присутствия Москвы.

В апреле стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться в знак признания жертвы страны во время войны.

Однако сейчас источники сообщили, что российских официальных лиц теперь вообще не будут приглашать на памятные мероприятия, на которых будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.

"Когда есть человек - есть проблема. Когда нет человека - нет проблемы", - цитировал советского лидера Иосифа Сталина один из источников.

Заметим, что упомянутый саммит не единственный, куда не позвали представителей России. Ведь Москва также не получила приглашение на Всемирный саммит мира, который пройдет во второй половине июня в Швейцарии.

Отметим, что свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран, а Зеленский сообщал, что на саммите будут представлены все континенты.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Российскую Федерацию могут пригласить на саммит, впрочем уже на второй.

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