Франция не пригласит Россию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

Франция не будет приглашать Российскую Федерацию для участия в мероприятиях, посвященных 80 годовщине высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два анонимных дипломатических источника издания заявили, что Россия не будет приглашена на мероприятия из-за войны в Украине и беспокойства некоторых союзников относительно присутствия Москвы.

В апреле стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться в знак признания жертвы страны во время войны.

Однако сейчас источники сообщили, что российских официальных лиц теперь вообще не будут приглашать на памятные мероприятия, на которых будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден.