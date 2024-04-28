Зеленский сказал, когда может начаться путь к миру в Украине

Украина продолжает готовиться к Саммиту мира. Именно тогда мировое большинство сможет принудить Россию к миру.

"Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным", - сказал президент.

Он подчеркнул, что все континенты будут представлены - разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие.

"Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", - подытожил Зеленский.