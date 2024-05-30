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Франція не запросить Росію на заходи до 80 річниці висадки союзників у Нормандії

Франція, Четвер 30 травня 2024 19:21
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Франція не запросить Росію на заходи до 80 річниці висадки союзників у Нормандії Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція не запрошуватиме Російську Федерацію для участі в заходах, що присвячені 80 річниці висадки союзників у Нормандії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два анонімні дипломатичних джерела видання заявили, що Росія не буде запрошена на заходи через війну в Україні та занепокоєння деяких союзників щодо присутності Москви.

У квітні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін не буде запрошений на заходи у Франції, але деякі російські представники будуть вітатися на знак визнання жертви країни під час війни.

Однак наразі джерела повідомили, що російських офіційних осіб тепер взагалі не запрошуватимуть на пам’ятні заходи, на яких будуть присутні президенти України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден.

"Коли є людина - є проблема. Коли немає людини - немає проблеми", - цитувало радянського лідера Йосипа Сталіна одне з джерел.

Зауважимо, що вищезгаданий саміт не єдиний, куди не покликали представників Росії. Адже Москва також не отримала запрошення на Глобальний саміт миру, який пройде в другій половині червня у Швейцарії.

Зауважимо, що свою участь у саміті наразі підтвердили представники понад 80 країн, а Зеленський повідомляв, що на саміті будуть представлені усі континенти.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Російську Федерацію можуть запросити на саміт, втім, уже на другий.

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