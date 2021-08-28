Франція закінчила евакуацію з Афганістану

Франція завершила операції з евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній рейс з Кабула вилетів 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі оголосили в п'ятницю, що евакуація з Афганістану підійшла до кінця. В результаті Франції вдалося вивезти майже 3000 осіб.

"Команда посольства Франції в Кабулі прибула в Абу-Дабі перед тим, як повернутися до Франції", - йдеться в заяві.

При цьому уточнюється, що ф ранцузька база для біженців з Афганістану в Абу-Дабі - це перевалочний пункт для французьких евакуйованих, куди вони прямують, перед тим, як відправитися в Париж.

Також в заяві міністрів йдеться, що Франція продовжить роботу з укриття афганців, яким загрожує небезпека, в тому числі після 31 серпня.