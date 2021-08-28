Франція закінчила евакуацію з Афганістану
Франція завершила операції з евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній рейс з Кабула вилетів 27 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі оголосили в п'ятницю, що евакуація з Афганістану підійшла до кінця. В результаті Франції вдалося вивезти майже 3000 осіб.
"Команда посольства Франції в Кабулі прибула в Абу-Дабі перед тим, як повернутися до Франції", - йдеться в заяві.
При цьому уточнюється, що французька база для біженців з Афганістану в Абу-Дабі - це перевалочний пункт для французьких евакуйованих, куди вони прямують, перед тим, як відправитися в Париж.
Також в заяві міністрів йдеться, що Франція продовжить роботу з укриття афганців, яким загрожує небезпека, в тому числі після 31 серпня.
"Ми продовжуємо наші зусилля з офіційними особами Талібану, щоб гарантувати, що вони жодним чином не перешкоджатимуть від'їзду тих, хто бажає виїхати після 31 серпня", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що Німеччина також закінчила евакуацію з Афганістану. Країні вдалося вивезти понад 5 тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що Франція евакуює посольство в Афганістані після вибухів у Кабулі.