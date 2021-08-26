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США планують завершити евакуацію з Афганістану за 36 годин, - CNN

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Четвер 26 серпня 2021 14:46
США планують завершити евакуацію з Афганістану за 36 годин, - CNN Фото: США планують завершити евакуацію з Афганістану за 36 годин (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати мають намір завершити евакуацію з Афганістану протягом 36 годин. Зараз основна увага з вивезення приділяється місцевому афганському персоналу, що працює в посольстві США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Американські громадяни все ще прибувають, але їх пріоритет змістився на місцевий персонал", - повідомило джерело видання.

За даними джерела, близько 1800 місцевих афганських співробітників посольства США ще повинні дістатися до аеропорту. Він також додав, що американські військові вже забрали 1300 місцевих співробітників і евакуювали їх.

При цьому наголошується, що в Афганістані залишилося приблизно 150 американських громадян. З півночі 200 осіб були евакуйовані на базу і вивезені літаком. Таким чином, загальна кількість громадян США, евакуйованих з 14 серпня, досягла 4700 осіб.

Доступ на базу стає все більш скрутним. Всі ворота на базі зараз закриті, крім тих, які неофіційно використовувалися афганськими силами безпеки для доставки евакуйованих людей.

Джерело додав, що закриття воріт означає, що "тонни груп з особливими інтересами кружляють навколо аеропорту на автобусах, намагаючись зрозуміти, як потрапити всередину. Для них мало що можна зробити, хоча вони і хотіли б допомогти. Тому буквально ніхто інший не може потрапити всередину", якщо тільки їх не супроводжують.

Джерело видання повідомило, що операція з евакуації з Афганістану - хоча вона вже завершується - закінчиться в п'ятницю.

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Афганистан Сполучені Штати Америки
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