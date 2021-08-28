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Франция закончила эвакуацию из Афганистана

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Франция, Суббота 28 августа 2021 04:04
Франция закончила эвакуацию из Афганистана Фото: Франция закончила эвакуацию из Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция завершила операции по эвакуации своих граждан из Афганистана. Последний рейс из Кабула вылетел 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли объявили в пятницу, что эвакуация из Афганистана подошла к концу. В результате Франции удалось вывезти почти 3000 человек.

"Команда посольства Франции в Кабуле прибыла в Абу-Даби перед тем, как вернуться во Францию", - говорится в заявлении.

При этом уточняется, что французская база для беженцев из Афганистана в Абу-Даби - это перевалочный пункт для французских эвакуированных, куда они направляются, перед тем, как отправиться в Париж.

Также в заявлении министров говорится, что Франция продолжит работу по укрытию афганцев, которым угрожает опасность, в том числе после 31 августа.

"Мы продолжаем наши усилия с официальными лицами Талибана, чтобы гарантировать, что они никоим образом не будут препятствовать отъезду тех, кто желает уехать после 31 августа", - говорится в заявлении.

Напомним, что Германия также закончила эвакуацию из Афганистана. Стране удалось вывезти более 5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Франция эвакуирует посольство в Афганистане после взрывов в Кабуле.

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