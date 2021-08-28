Франция закончила эвакуацию из Афганистана
Франция завершила операции по эвакуации своих граждан из Афганистана. Последний рейс из Кабула вылетел 27 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли объявили в пятницу, что эвакуация из Афганистана подошла к концу. В результате Франции удалось вывезти почти 3000 человек.
"Команда посольства Франции в Кабуле прибыла в Абу-Даби перед тем, как вернуться во Францию", - говорится в заявлении.
При этом уточняется, что французская база для беженцев из Афганистана в Абу-Даби - это перевалочный пункт для французских эвакуированных, куда они направляются, перед тем, как отправиться в Париж.
Также в заявлении министров говорится, что Франция продолжит работу по укрытию афганцев, которым угрожает опасность, в том числе после 31 августа.
"Мы продолжаем наши усилия с официальными лицами Талибана, чтобы гарантировать, что они никоим образом не будут препятствовать отъезду тех, кто желает уехать после 31 августа", - говорится в заявлении.
Напомним, что Германия также закончила эвакуацию из Афганистана. Стране удалось вывезти более 5 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Франция эвакуирует посольство в Афганистане после взрывов в Кабуле.