Франция закончила эвакуацию из Афганистана

Франция завершила операции по эвакуации своих граждан из Афганистана. Последний рейс из Кабула вылетел 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли объявили в пятницу, что эвакуация из Афганистана подошла к концу. В результате Франции удалось вывезти почти 3000 человек.

"Команда посольства Франции в Кабуле прибыла в Абу-Даби перед тем, как вернуться во Францию", - говорится в заявлении.

При этом уточняется, что ф ранцузская база для беженцев из Афганистана в Абу-Даби - это перевалочный пункт для французских эвакуированных, куда они направляются, перед тем, как отправиться в Париж.

Также в заявлении министров говорится, что Франция продолжит работу по укрытию афганцев, которым угрожает опасность, в том числе после 31 августа.