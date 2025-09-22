RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Франция признала палестинское государство, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция официально признает государство Палестина. Париж хочет, чтобы Израиль и Палестина жили в мире и безопасности.

Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Макрон отметил, что в настоящее время Израиль расширяет свою военную операцию в Секторе Газа, чтобы уничтожить ХАМАС, но "сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, получили ранения, страдают от голода и травмированы". 

"Мы убеждены, что это признание - единственное решение, которое позволит Израилю жить в мире, Франция никогда не колебалась, оставаясь на стороне Израиля даже тогда, когда его безопасность была под угрозой, включая иранские удары. Это признание государства Палестина является поражением для ХАМАС", - добавил он. 

По словам французского президента, главный приоритет - обеспечить освобождение 48 заложников и положить конец военным операциям на всей территории Сектора Газа. 

"Я приветствую усилия Катара, Египта и США, направленные на достижение этой цели. Я прошу Израиль не предпринимать больше ничего, что могло бы сорвать эти усилия… Пришло время изгнать с этих земель отвратительное лицо терроризма и построить мир. Именно это привело нас сюда сегодня, и мы очень надеемся, что нам удастся его построить", - подчеркнул Макрон. 

Признание Палестины

Напомним, ранее Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признали государство Палестина.

Это произошло накануне недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Детальнее о таком решении и последствиях - в материале РБК-Украина.

К слову, ранее Politico со ссылкой на источники писало, что Макрон на Генассамблее ООН хочет объединить группу стран вокруг идеи признания Палестины.

ООНФранцияПалестинаЭммануэль Макрон