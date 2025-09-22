Франція визнала палестинську державу, - Макрон

Франція офіційно визнає державу Палестина. Париж хоче, щоб Ізраїль і Палестина жили в мирі та безпеці.
Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Макрон зазначив, що наразі Ізраїль розширює свою військову операцію в Секторі Газа, щоб знищити ХАМАС, але "сотні тисяч людей були змушені залишити свої будинки, дістали поранення, страждають від голоду і травмовані".
"Ми переконані, що це визнання - єдине рішення, яке дасть змогу Ізраїлю жити в мирі, Франція ніколи не вагалася, залишаючись на боці Ізраїлю навіть тоді, коли його безпека була під загрозою, включно з іранськими ударами. Це визнання держави Палестина є поразкою для ХАМАС", - додав він.
За словами французького президента, головний пріоритет - забезпечити звільнення 48 заручників і покласти край військовим операціям на всій території Сектора Газа.
"Я вітаю зусилля Катару, Єгипту і США, спрямовані на досягнення цієї мети. Я прошу Ізраїль не робити більше нічого, що могло б зірвати ці зусилля... Настав час вигнати з цих земель огидне обличчя тероризму і побудувати мир. Саме це привело нас сюди сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що нам вдасться його побудувати", - підкреслив Макрон.
Нагадаємо, раніше Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія визнали державу Палестина.
Це сталося напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН.
Детальніше про таке рішення і наслідки - в матеріалі РБК-Україна.
До речі, раніше Politico з посиланням на джерела писало, що Макрон на Генасамблеї ООН хоче об'єднати групу країн навколо ідеї визнання Палестини.