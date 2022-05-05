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"План Маршалла" для України. Відправна точка буде на конференції 5 травня, - Мішель

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Варшава, Четвер 05 травня 2022 09:33
"План Маршалла" для України. Відправна точка буде на конференції 5 травня, - Мішель Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Донорська конференція у Варшаві, яка пройде сьогодні, 5 травня, має стати відправною точкою в реалізації європейського "плану Маршалла" для України. Євросоюз має намір скоординувати свої зусилля з її відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Європейської ради Шарля Мішеля для "Інтерфакс-Україна".

"На мою думку, ця конференція повинна бути, відправною точкою для якогось європейського "плану Маршалла" для України. Це саме те, що ми повинні зробити, ми повинні направити потужний сигнал щодо того, що будемо підтримувати Україну настільки, наскільки це можливо", - зазначив Мішель.

Він також підкреслив, що ідею створення трастового фонду для України кілька тижнів тому запропонував президент Володимир Зеленський. За його словами, кошти мають використовуватися на гуманітарну допомогу, підтримку ліквідності та відновлення України. Причому фонд необхідно активувати найближчим часом.

"Це означає, що це обговорення (на конференції, - ред.) має стати відправною точкою. Тут ми будемо намагатися зробити наші зусилля більш скоординованими, більш масованими. Це має бути метою", - додав Мішель.

Зазначимо, терміном "план Маршалла" називали американську програму допомоги Європі після Другої світової війни. План передбачав відновлення європейської економіки, усунення торгових бар'єрів, модернізацію промисловості і розвиток Європи в цілому.

Нагадаємо, у березні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен запропонувати свій "план Маршалла" для план відновлення України за підтримки найбагатших країн союзу.

Про підготовку західного аналога "плану Маршалла" також говорив британський прем'єр Борис Джонсон.

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