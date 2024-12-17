Во Франции сделали сверхмощную версию бомбы AASM: чем она уникальна
Французские высокоточные авиационные бомбы AASM Hammer калибра 2000 фунтов (925 кг) приобретут полную оперативную способность к концу 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zone Militaire .
Известно, что высокоточные комплекты AASM выпускаются Safran Electronics & Defense под названием Hammer. Они состоят из комплекта наведения и ракетного двигателя для увеличения дальности. Такие двигатели обычно устанавливаются на обычные свободнопадающие бомбы весом 227 кг.
Но в 2017 году Франция и компания производитель подписали контракт стоимостью 85 миллионов евро на адаптацию комплектов AASM к бомбам весом 925 кг, в частности осколочно-фугасной Mk84 и бетонобойной BLU109.
"Это новое оружие даст Rafale увеличенные ударные возможности, особенно, с конфигурацией полезной нагрузки до трех 1000-кг AASM на самолет", - заявили ранее в компании-разработчике Safran.
Новую версию боеприпаса можно будет использовать на Rafale, которые являются одними из самых передовых в мире истребителей четвертого поколения.
AASM
AASM (Armement Air-Sol Modulaire) - это французский высокоточный авиационный боеприпас, известный своей модульной конструкцией. Бомбы AASM могут оснащаться различными системами наведения, в том числе инерционной, GPS и лазерной, что позволяет им с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 70 км. Благодаря этим возможностям, AASM обеспечивает эффективное выполнение задач в сложных погодных условиях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.
Основной особенностью AASM является модульность, которая позволяет превращать обычные неуправляемые бомбы в высокоточное оружие. Этот боеприпас активно используется французскими военно-воздушными силами и экспортируется в другие страны для обеспечения высокоточной авиационной поддержки на поле боя.
Стоит напомнить, во Франции в начале года заявили, что передадут Украине около 50 авиабомб AASM Hammer ежемесячно. Поставки начнутся в январе 2024 года и продлятся как минимум до конца года. Это значит, что украинские военные получат не менее 600 французских управляемых авиационных бомб.
Что известно о французских AASM Hammer - читайте в материале РБК-Украина.
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