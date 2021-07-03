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Франція прагне до довірчих відносин між ЄС і Росією, - Макрон

Автор: Даша Харченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про прагнення Франції до встановлення більш довірчих відносин між ЄС і Росією. Про це він сказав в ході телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке Єлисейського палацу.

Відзначається, що Макрон і Путін обговорили необхідність продовження "структурованого діалогу щодо стратегічної стабільності на європейському континенті".

"Президент Республіки нагадав про прагнення Франції до встановлення більш довірчих відносин між Європейським Союзом і Росією", - наголошується в заяві.

Також Макрон закликав Путіна дотримуватися укладених раніше угод, які повинні дозволити швидкий відхід іноземних військ з Лівії.

Нагадаємо, Володимир Путін під час телефонної розмови з Макроном поскаржився на Україну. За його словами, Київ "деструктивно діє" в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Володимир ПутінФранціяЕммануель Макрон