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Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон

Автор: Даша Харченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения "структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".

"Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", - отмечается в заявлении.

Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.

Напомним, Владимир Путин во время телефонного разговора с Макроном пожаловался на Украину. По его словам, Киев "деструктивно действует" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

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Владимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон