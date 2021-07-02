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Путін пожалівся Макрону на "деструктивні дії" України щодо Донбасу

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Москва, П'ятниця 02 липня 2021 21:43
Путін пожалівся Макрону на "деструктивні дії" України щодо Донбасу Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з лідером Франції Еммануелем Макроном поскаржився на Україну. За його словами, Київ "деструктивно діє" у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Путін та Макрон, як передає Кремль, в ході розмови висловилися за активізацію переговорного прогресу для реалізації мінських домовленостей.

"Президент Росії вказав на деструктивні дії Києва, з вини якого вживаються - в тому числі в нормандському форматі - зусилля фактично саботують", - заявили в Кремлі.

Російська сторона хоче, щоб Україна встановила прямий діалог з терористичними формуваннями "ЛНР" та "ДНР", а також встановила "особливий статус Донбасу". У Москві вважають, що це є зобов'язаннями України.

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Володимир Путін Донбас мінські угоди Еммануель Макрон
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