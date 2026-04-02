Украина готова внести свой вклад в разблокирование Ормузского пролива, - Сибига
Боевой опыт Украины в противодействии морским блокадам может быть полезным для защиты судоходства в Ормузском проливе из-за действий Ирана.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
Связь между агрессией РФ и действиями Ирана
Во время международной встречи по восстановлению свободы судоходства глава МИД подчеркнул, что иранский террор не является абстракцией для украинцев, которые ежедневно сталкиваются с атаками дронов Shahed.
Сибига провел прямую параллель между блокадой Черного моря россиянами и нынешней ситуацией в Ормузском проливе.
По его словам, террористические режимы обмениваются опытом, а Иран превращает энергию в оружие так же, как РФ пыталась поступить с продовольствием.
"То, что Иран делает сегодня в Ормузском проливе, Россия делала вчера в Черном море. Проблема в том, что Иран изучил ошибки России и сделал из них выводы", - подчеркнул министр.
Опыт Украины и глобальная безопасность
Украина уже направила специалистов в страны Ближнего Востока для укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Сибига напомнил, что ВСУ удалось прорвать российскую блокаду благодаря морским дронам и решительной стратегии.
"Больше не существует изолированных региональных конфликтов. Боевой опыт Украины ценен для Ближнего Востока. Глобальная безопасность является взаимосвязанной", - отметил глава МИД.
Он добавил, что Украина готова вносить свой вклад в защиту свободы судоходства и работать с партнерами, чтобы положить конец блокаде.
Сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Ближнем Востоке уже работает более 200 украинских военных экспертов. Они помогают партнерам сбивать иранские дроны-камикадзе, делясь уникальным боевым опытом.
По данным главы государства, в Украину за защитой от беспилотников уже обратились 11 стран. Сейчас украинские команды специалистов развернуты в пяти государствах региона, а США официально обратились в Киев за экспертной поддержкой для своих военных на Ближнем Востоке.
Также Украина ведет переговоры о заключении серьезных оборонных соглашений со странами региона и предложила Соединенным Штатам формат сотрудничества "drone deal", который предусматривает обмен технологиями и практическим опытом противодействия БПЛА.