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Франція розробляє додаток для відстеження заражених

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 14:31
Франція розробляє додаток для відстеження заражених
Ілюстративне фото (flickr)

Німеччина і Швейцарія теж працюють над подібними додатками

Уряд Франції працює над додатком для смартфону, який зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра технологій Франції Седріка О, майбутній додаток під назвою StopCovid буде використовуватися для відстеження контактів поблизу. Тобто, якщо заражена коронавірусом людина встановить собі таку програму, то вона повідомить всіх людей, які були з ним у тісному контакті, що вони були поруч з людиною, інфікованою COVID-19. Зазначається, що встановлення програми буде виключно добровільною.

Міністр не став називати дату запуску проекту, уточнивши, що "нічого не буде вирішено без широкої дискусії".

Французьке законодавство забороняє індивідуальне відстеження смартфонів, на відміну Китаю, Тайвані чи Південної Кореї, які використовують показання розташування смартфонів для відстеження контактів людей, які дали позитивний результат тесту на вірус, або для виконання карантинних обмежень.

Кілька депутатів з партії президента Еммануеля Макрона вже заявили, що будуть голосувати проти будь-якого кроку по використанню технологій геотрекінгу. На що Седрік О заявив, що додаток буде використовувати тільки Bluetooth, а не геолокацію. Дані будуть анонімними і будуть видалені через деякий час. Німеччина і Швейцарія теж працюють над подібними додатками, додав він.

Карантин у Франції триває вже четвертий тиждень. У країні зафіксовано 110 тис. випадків зараження і понад 10 тис. смертей від коронавірусу.

Раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра заявив, що пік пандемії в країні ще не досягнуто, він знаходиться на фазі загострення. Власне тому влада Франції поки не планує послаблювати карантинні обмеження.

Нагадаємо, схожий додаток для контролю обсервації та самоізоляції відучора запрацював в Україні.

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