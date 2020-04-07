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У Франції вважають що послаблювати карантин ще зарано

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 12:48
У Франції вважають що послаблювати карантин ще зарано
Фото: Олів'є Веран (twitter com olivierveran)

Суворе дотримання карантину є найбільш необхідним зараз, ніж коли-небудь до цього

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран проти послаблення карантинних обмежень, попри зменшення нових випадків зараження на коронавірус. Про це повідомляє BFMTV.

За словами міністра охорони здоров’я, пік пандемії в країні ще не досягнутий і знаходиться на фазі загострення. Тому для зменшення кількості захворювань, суворе дотримання карантину є найбільш необхідним, ніж коли-небудь до цього.

"Вчора ми нарахували 94 додаткових госпіталізацій важких пацієнтів, ця цифра скорочується, госпіталізованих пацієнтів все ще більше, ніж пацієнтів, які виходять з лікарні", - сказав Веран.

Також він додав, що зусилля які спрямовані на протидію коронавірусу ще не закінчені, але вони вже приносять результати. Однак і після досягнення піку не потрібно буде відразу розслаблятися

Нагадаємо, уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину через пандемію коронавірусу.. Відтепер французи зможуть завантажити відповідний дозвіл за допомогою цифрового додатка на свій смартфон.

Крім того, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.

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