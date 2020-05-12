Франція продовжила надзвичайний стан до 10 липня

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У Франції намагаються запобігти другу хвилю коронавіруса

У Франції набув чинності закон про продовження надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19 до 10 липня. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що даний закон спрямований на запобігання другої хвилі коронавіруса в країні. Зокрема, закон забороняє проїзд далі, ніж на відстань 100 км від дому, продовжує діяти "масковий режим" у громадському транспорті, а також заборонено проведення зборів з понад 10 учасниками.

Цей закон був прийнятий парламентом Франції в суботу, 9 травня. При цьому він був розглянутий Конституційним судом Франції в понеділок, який зняв деякі положення, дозволивши уряду призначати карантин для іноземних туристів без постанови судді.

На даний момент у Франції зареєстровано понад 177 тисяч заражених коронавірусом, а також 26 тисяч летальних випадків.

Нагадаємо, з 11 травня у Франції почали послаблювати введені раніше суворі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу COVID-19. Так, відкрилися непродовольчі магазини, а також скасовані обов'язкові пропуски на поїздки в межах 100 км від дому.

Також РБК-Україна писало, що у Франції виявили новий осередок поширення коронавірусної інфекції COVID-19 після того, як група людей побувала на похоронній церемонії.